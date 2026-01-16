Habertürk
        Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 21:43 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:43
        Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları üzerinde durduğu bildirildi.


        Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

