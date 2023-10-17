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        Diyarbakır'da sahte ilaç imalathanesine 'Pangea' baskını

        DİYARBAKIR'dasahteilaç ve ürün üretilen atölyeye yapılan 'Pangea' adlı operasyonda, 31 bin 942 sahte ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:55
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        Diyarbakır'da sahte ilaç imalathanesine 'Pangea' baskını
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        DİYARBAKIR'dasahteilaç ve ürün üretilen atölyeye yapılan 'Pangea' adlı operasyonda, 31 bin 942 sahte ürün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte ilaç ve ürün süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; tespit edilen bir atölye, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonrası ekipler, 'Pangea' adlı operasyon düzenledi. Interpol'ün düzenlediği 'Pangea' operasyonlarına ithafen yapılan baskında, atölye ile bazı ev ve araçlarda arama yapıldı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, atölyede 31 bin 942 sahte ürün ele geçirildi. Ürünler ise alınan numuneler sonrası imha edildi.

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