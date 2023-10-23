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        Galeria Sitesi davasında ilk duruşma; sanıktan 'Karot örneklerini usulsüz aldılar' iddiası

        DİYARBAKIR'da6 Şubat'taki ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, ilk duruşma yapıldı. 4'ü tutuklu, 3'ü firari 7 sanığın yargılandığı davada, Sedat Eser, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nce hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin, heyetin karot örneklerini usulüne uygun almadığını iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:50
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        Galeria Sitesi davasında ilk duruşma; sanıktan 'Karot örneklerini usulsüz aldılar' iddiası
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        DİYARBAKIR'da6 Şubat'taki ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, ilk duruşma yapıldı. 4'ü tutuklu, 3'ü firari 7 sanığın yargılandığı davada, Sedat Eser, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nce hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin, heyetin karot örneklerini usulüne uygun almadığını iddia etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, ilk depremde yıkıldı; 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü olarak yıkıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklandı. M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

        SUÇLAMALARI REDDETTİLER

        Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması, görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan Sedat Eser, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nce hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin, heyetin karot örneklerini usulüne uygun almadığını iddia etti. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Eser, tahliyesini talep etti. Şirin Yiğit de binanın yapım aşamasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğunu ve mesaisinin büyük bölümünü bu göreve ayırdığını, fiili olarak inşaat işleriyle uğraşmadığını ileri sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları reddedip, tahliyelerini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Şubat 2024'e erteledi.

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