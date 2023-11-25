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        Veteriner teknikeri, aşı yaparken sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı

        DİYARBAKIR´daveteriner teknikeri Eren Şan (38), aşı yaptığı sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı. Tedaviye alınan Şan´a 70´e yakın dikiş atıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:10
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        Veteriner teknikeri, aşı yaparken sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı
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        DİYARBAKIR´daveteriner teknikeri Eren Şan (38), aşı yaptığı sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı. Tedaviye alınan Şan´a 70´e yakın dikiş atıldı.

        Olay, 23 Kasım´da Bağlar ilçesi Övündüler Mahallesi´ndeki Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi´nde meydana geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü´nde görevli veteriner teknikeri Eren Şan, hayvanlara aşı uygulaması yaparken, simental cinsi sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı. Kasık ve bacaklarına aldığı darbelerle yere yığılan ve yoğun kanaması olan Şan´a, çalışma arkadaşı Veteriner Hekim Gülnedime Akyüz, tampon yaptı. Şan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Şan´ın bacak ve kasık bölgelerine 70´e yakın dikiş atıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şan´ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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