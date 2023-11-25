Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

Amed Sportif Faaliyetler, evinde Fenerbahçe Petrol Ofisi´ni ağırladı. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Tesisleri´nde oynanan maçtan önce her iki takım futbolcuları yedek kulübesinde olan futbolculara başarılar dileyerek çiçek verdi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi 2-0 öne geçerken, Amed Sportif Faaliyetler ilk yarının son dakikalarında kazandığı serbest vuruşu gole çevirerek ilk yarıyı 2-1 kapattı. Müsabakanın ikinci yarısı kıran kırana geçen müsabakada gol çıkmadı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

2023-11-25 16:00:50