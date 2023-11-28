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        Hasarlı binadaki yıkımda fark edilen yavru köpekler kurtarıldı

        DİYARBAKIR'dadepremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında bodrumda fark edilen 10 yavru köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:00
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        Hasarlı binadaki yıkımda fark edilen yavru köpekler kurtarıldı
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        DİYARBAKIR'dadepremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında bodrumda fark edilen 10 yavru köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi´nde bulunan Şeyh Şamil Mahallesi´ndeki 10 katlı apartmanda meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan apartman yıkım gerekçesiyle boşaltıldı. Binaya sabah saatlerinde gelen yıkım ekibi çalışma başlattı. Bu sırada büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri gelerek yıkımı durdurarak, binada ihbar aldıklarını ve yavru köpekler olduğunu belirterek içeriye girdi. Binayı gezen ekipler, yavru köpekleri bodrum katta buldu. Kafesle 10 yavru köpeği çıkaran ekipler, dışarıda bekleyen anne köpeğin yanına bıraktı. O anlar da kameraya yansıdı. Ekipler, yavru köpekleri çıkardıktan sonra yarım kalan çalışmaya devam etti.

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