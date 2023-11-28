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        Diyarbakır'da seminer düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında seminer düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:40
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        Diyarbakır'da seminer düzenlendi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında seminer düzenledi.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Uzman Klinik Psikolog Sadık Sun "Ailede İletişim, İlişkiler Arası Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri" seminerini verdi.

        Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere birçok kadın katıldı.

        Seminerin ardından katılımcı kadınlar için Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın oyunu Kırık Neco sahnelendi.

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