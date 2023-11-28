Diyarbakır'da Sinek Çayı'na düşen kadının cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Sinek Çayı'na düşen kadının cesedine ulaşıldı.

Aşağışeyhler Mahallesi'nde çalı toplamaya giden Cemile Altunkılıç (57), Sinek Çayı'ndan geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü.

Bir süre sonra kadının gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Altunkılıç'ın cesedi bulundu.

Kadının cesedi otopsi için Çermik Devlet Hastanesine götürüldü.

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