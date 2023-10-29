Diyarbakır´da kadınlar Gazze için yürüdü, İsrail´i kınadı

DİYARBAKIR´daHür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde düzenlenen 'Anneler Gazze için yürüyor' etkinliğinde toplanan kadınlar, yürüyüş yaparak, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını kınadı.

Kayapınar ilçesinde HÜDA PAR öncülüğünde, `Anneler Gazze için yürüyor´ etkinliği düzenlendi. Gaziler semtinde bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu grup, yürüyüşe geçti. Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yazılı `Kahrolsun İsrail´ ve `Bebek katili İsrail´ dövizleri taşıyan grup, sık sık tekbirler getirerek, İsrail aleyhine slogan attı. Grup, yürüyüşü Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde sonlandırdı.

Burada konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Sema Yarar, Gazze´ye yapılan saldırının insani ve hukuki hiçbir gerekçesi olmadığını ifade ederek, "7 Ekim´den bu yana yapılan yoğun saldırılar neticesinde on binlerce masum insan hayatını kaybetti. Buna insanlık suskun, dünya ve Müslüman liderler suskun. Bizler anneyiz. Hangi annenin yüreği bu acıya dayanabilir. O mazlum yavrulara ve kadınlara hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ey kadın dernekleri nerelerdesiniz? Neden Gazzeli kadınlara yapılanlara sessiz kalıyorsunuz" dedi.

Grup açıklamanın ardından dualar okuyarak ayrıldı.