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        Diyarbakır´da kadınlar Gazze için yürüdü, İsrail´i kınadı

        DİYARBAKIR´daHür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde düzenlenen 'Anneler Gazze için yürüyor' etkinliğinde toplanan kadınlar, yürüyüş yaparak, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:20
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        Diyarbakır´da kadınlar Gazze için yürüdü, İsrail´i kınadı
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        DİYARBAKIR´daHür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde düzenlenen 'Anneler Gazze için yürüyor' etkinliğinde toplanan kadınlar, yürüyüş yaparak, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını kınadı.

        Kayapınar ilçesinde HÜDA PAR öncülüğünde, `Anneler Gazze için yürüyor´ etkinliği düzenlendi. Gaziler semtinde bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu grup, yürüyüşe geçti. Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yazılı `Kahrolsun İsrail´ ve `Bebek katili İsrail´ dövizleri taşıyan grup, sık sık tekbirler getirerek, İsrail aleyhine slogan attı. Grup, yürüyüşü Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde sonlandırdı.

        Burada konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Sema Yarar, Gazze´ye yapılan saldırının insani ve hukuki hiçbir gerekçesi olmadığını ifade ederek, "7 Ekim´den bu yana yapılan yoğun saldırılar neticesinde on binlerce masum insan hayatını kaybetti. Buna insanlık suskun, dünya ve Müslüman liderler suskun. Bizler anneyiz. Hangi annenin yüreği bu acıya dayanabilir. O mazlum yavrulara ve kadınlara hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok.  Ey kadın dernekleri nerelerdesiniz? Neden Gazzeli kadınlara yapılanlara sessiz kalıyorsunuz" dedi.

        Grup açıklamanın ardından dualar okuyarak ayrıldı.

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