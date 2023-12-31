Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti (2)

DEMİRTAŞ,CENAZEYE KATILMAYACAK

Edirne'de tutuklu bulunan ve sabah saatlerinde babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cenaze törenine katılmayacak. Yeniköy Asri Mezarlığı'nda bulunan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını söyledi.

Öte yandan Selahattin Demirtaş´ın annesi Sadiye Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Tahir Demirtaş'ın cenazesinin yapılacağı Yeniköy Asri Mezarlığı'na geldi. Hazırlıkların ardından cenazenin Mardinkapı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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