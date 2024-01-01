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        Diyarbakır'da sis; uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor

        DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Kimi seferler iptal edilirken, kimileri ise gecikmeli yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:15
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        Diyarbakır'da sis; uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor
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        DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Kimi seferler iptal edilirken, kimileri ise gecikmeli yapılıyor.

        Kentte yaklaşık 10 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün sabah saatlerinde yine etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, yollarda önlem alarak takip mesafesi ve hız konusunda uyarıda bulundu.

        Sis hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Kimi seferler iptal edilirken, kimilerinde ise gecikmeler yaşanıyor. Sisin öğle saatlerinde etkisini yitirerek akşam tekrar görülmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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