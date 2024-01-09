Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Akrabalarını ziyaret için evden çıktı, dönmeyince arama çalışması başlatıldı

        DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret için dün evden çıkan, dönmeyince yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Abdurrezzak Kılıç (65) aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akrabalarını ziyaret için evden çıktı, dönmeyince arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret için dün evden çıkan, dönmeyince yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Abdurrezzak Kılıç (65) aranıyor.

        Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşayan Abdurrezzak Kılıç, dün öğle saatlerinde Dicle Nehri´nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi´nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla, bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kılıç´ın düşme ihtimali üzerine, nehir ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin Kılıç´ı arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!
        Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü: Eşyaların üzerinden geçtim diye düş...
        Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü: Eşyaların üzerinden geçtim diye düş...
        Engelli çocuğu olan öğretmen idareciliği bırakıp hayatını engelli çocuklara...
        Engelli çocuğu olan öğretmen idareciliği bırakıp hayatını engelli çocuklara...
        Gündelik işlere giderek ailesine katkıda bulunan liseli Güneş, wushu kung-f...
        Gündelik işlere giderek ailesine katkıda bulunan liseli Güneş, wushu kung-f...
        Diyarbakır'da kaybolan 68 yaşındaki kişi aranıyor
        Diyarbakır'da kaybolan 68 yaşındaki kişi aranıyor
        Diyarbakır'da soba yakılırken benzin bidonunun alev alması güvenlik kameras...
        Diyarbakır'da soba yakılırken benzin bidonunun alev alması güvenlik kameras...
        Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförünün öldüğü silahlı saldırıyla ilgili...
        Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförünün öldüğü silahlı saldırıyla ilgili...