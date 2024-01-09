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        Diyarbakır'da kaybolan 68 yaşındaki kişi aranıyor

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 68 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:53
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        Diyarbakır'da kaybolan 68 yaşındaki kişi aranıyor
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 68 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

        Kırsal Hantepe Mahallesi'ndeki evinden bir yakınını ziyaret etmek amacıyla dün akşam ayrılan Sait Kılıç'tan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

        Kılıç'ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden (ANDA) oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi.

        Ekip, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

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