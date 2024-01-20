Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve İzmir'de dolandırıcılara 'Paydos' operasyonu: 12 gözaltı

        DİYARBAKIR ve İzmir'de, sosyal medyada oluşturdukları kariyer platformlarından iş arayanları dolandıran ve paralarını alıp kamuda iş vaadinde bulunan 12 şüpheli, 'Paydos' adlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aldıkları paraları, farklı hesaplara yatırıp 'türbülans' ismi verdikleri yöntemle izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve İzmir'de dolandırıcılara 'Paydos' operasyonu: 12 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR ve İzmir'de, sosyal medyada oluşturdukları kariyer platformlarından iş arayanları dolandıran ve paralarını alıp kamuda iş vaadinde bulunan 12 şüpheli, 'Paydos' adlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aldıkları paraları, farklı hesaplara yatırıp 'türbülans' ismi verdikleri yöntemle izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan dolandırılan mağdurların şikayetiyle çalışma başlattı. Polisin 2 aylık takibinde, dolandırıcıların sosyal medyada oluşturdukları kariyer platformlarıyla mağdurlara ulaştığını ve kamuda iş imkanıyla işe girdikten sonra ise sözde terfi ettirileceklerini söyledikleri belirlendi. Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli adreslerinde yakalandı. Polisin incelemesinde şüphelilerin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları, farklı hesaplara havale edip, 'türbülans' ismi verdikleri yöntemle izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

        Baskın yapılan evlerdeki aramalarda cep telefonları, sim kartlar, hard disk ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin bu şekilde elde ettikleri paraları ATM'den çektiği de kameraya yansıdı. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Suçla sinerjik mücadele projesi' kapsamında yapıldığı belirtildi.

        'POLİSLERİMİZ VE VATANDAŞLARIMIZ ELE ELE'

        Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın direktifleriyle, 'Suçla sinerjik mücadele' projesinin başladığını söyleyerek, "Bu çerçevede tüm polislerimiz ve vatandaşlarımız el ele sloganıyla suçla ve suçlularla mücadele ediyoruz. Operasyonlar yapıyoruz. Son olarak dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 'Paydos' operasyonunu yaptık. Çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldık. Dolandırıcılar iş arayan vatandaşlarımızdan sözde önemli makamlarda tanıdıkları olduklarını söyleyerek masraf ve komisyon adı altında para istiyorlardı. İş bulma vaadiyle onları mağdur ediyorlardı" diye konuştu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        "Hizbullah sınırdan uzaklaşmazsa operasyon kaçınılmaz"
        "Hizbullah sınırdan uzaklaşmazsa operasyon kaçınılmaz"
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç

        Benzer Haberler

        İmamı darbettiği öne sürülen kaymakam: Şehitlerimizin rahmet duasını okumad...
        İmamı darbettiği öne sürülen kaymakam: Şehitlerimizin rahmet duasını okumad...
        Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasına ilişkin açıklama
        Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasına ilişkin açıklama
        Diyarbakır'da Bilgievi öğrencilerine uzay bilimleri semineri
        Diyarbakır'da Bilgievi öğrencilerine uzay bilimleri semineri
        Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi açılacak
        Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi açılacak
        Anneler, çocuklarının okuduğu okulda dikiş eğitimi alıyor
        Anneler, çocuklarının okuduğu okulda dikiş eğitimi alıyor
        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması
        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması