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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karne gününde kahreden ölüm! Annesiyle birlikte hayatını kaybetti

        Karne aldığı gün annesiyle birlikte kazada hayatını kaybetti

        Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. 12 yaşındaki Ömer Nazım Külünk, karne aldığı gün annesiyle birlikte kazada hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 01:35 Güncelleme: 20.01.2024 - 01:35
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        Karne gününde kahreden ölüm!
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e (12) çarparak, çay bahçesine devrildi. Anne- oğulun hayatını kaybettiği kazada sürücü, yaralandı. Kazada ölen 7'nci sınıf öğrencisi Külünk'ün, kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.

        Kaza, akşam saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk´e çarptı. Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi. Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KARNE HEYECANI YAŞAMIŞTI

        Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün bugün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu. Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.

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