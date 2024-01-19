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        Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasına ilişkin açıklama

        Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesindeki darp iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:55
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        Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasına ilişkin açıklama
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        Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesindeki darp iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten, bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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