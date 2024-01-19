Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasına ilişkin açıklama

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesindeki darp iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten, bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.