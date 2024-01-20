Diyarbakır'da evde yangın: 1 ölü

DİYARBAKIR´da bir evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında Hasan Altan (80) hayatını kaybetti, oğlu Rıfat Altan (58) da dumandan etkilendi.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi´ndeki bir apartmanın 6´ncı katında oturan Hasan Altan´ın dairesinde sabah saatlerinde açık bırakılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride olan Hasan Altan´ı oğlu Rıfat Altan kurtarmak için içeri girdi. Ancak Rıfat Altan dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, engelli ve yatalak olduğu belirtilen Hasan Altan´ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Altan´ın cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Dumandan etkilenen Rıfat Altan ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.