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        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen "Paydos" operasyonunda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:02
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        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen "Paydos" operasyonunda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik takip sonucu sosyal medyada kariyer platformlarından mağdurlarla tanışıldığını, bunlardan kamuda iş ve terfi vaadiyle para alındığını tespit etti.

        Çalışmada, haksız kazançların farklı hesaplara yatırıldığı, farklı hesaplara havale edilerek "türbülans yöntemi" adı verilen yöntemle paranın izinin kaybettirildiği ve elde edilen paraların ATM'lerden çekildiği ortaya çıktı.

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı "Paydos" adlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

        Aramalarda, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve banka kartlarına el konuldu.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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