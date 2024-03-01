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        Diyarbakır'da düğünde 'Muhtarlık' seçimi kavgası: davetliler baygınlık geçirdi

        DİYARBAKIR'da bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 00:04 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:05
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        Diyarbakır'da düğünde 'Muhtarlık' seçimi kavgası: davetliler baygınlık geçirdi
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        DİYARBAKIR'da bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetlilerin baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki muhtar adayı ve aile bireyleri bir yakınlarının düğününde bir araya geldi. Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireyleri takı töreni sırasında tartıştı. Bazı davetlilerin de araya girdiği sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirdi. Düğün salonunda çalışanların yanı sıra ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga nedeniyle davetliler salonu terk edince düğün de sona erdi. Damat ve gelin takı töreninin ardından güvenlik önlemlerinin alındığı salondan ayrıldı. Polisin düğün salonu önünde bekleyişi sürerken, baygınlık geçiren kişilere de sağlık görevlileri müdahale etti.

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