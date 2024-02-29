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        Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde akrabalarının taziyesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Bintaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baran Cengiz'in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:00
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        Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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        DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde akrabalarının taziyesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Bintaş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baran Cengiz’in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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