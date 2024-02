Bebeğini metruk binaya bırakıp yakalanınca 'Pişmanım' diyen anne tutuklandı DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanıp, 'Pişmanım' diyen Merve C.(26), hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.Olay, 23 Şubat'ta Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeği bulanlar alarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne Merve C. olduğunu tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan anne Merve C., polis eşliğinde hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Merve C. ifadesinde pişman olduğunu söyledi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Merve C., çıkarıldığı mahkemece 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Bebek ise, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

