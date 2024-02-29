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        Diyarbakır'da 2 günlük bebeğini metruk binaya bırakan anne tutuklandı

        Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebeğin gözaltına alınan annesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:25
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        Diyarbakır'da 2 günlük bebeğini metruk binaya bırakan anne tutuklandı
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        Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebeğin gözaltına alınan annesi tutuklandı.

        Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde 23 Şubat'ta metruk bir evde 2 günlük erkek bebeğin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

        Bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

        Anne M.C'nin emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için terk ettiğini belirttiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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