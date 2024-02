Diyarbakır'da 26 çift, 'evet' demek için 29 Şubat'ı seçti DİYARBAKIR'da artık yılda 29 Şubat'ta dünyaevine girmek için nikah dairelerine 26 çift başvurdu. Kayapınar Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde Ömer Yakut (30) ile evlenen Kübra Demiroğlu (25), "Eşimi düşündüm. Hediye derdinden kurtardım. Yıl dönümümüzü 4 yılda bir kutlayacağız. Eşim her yıl 28 Şubat'ta kutlasa da güzel olur" dedi.Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi, bu yıl yaşanıyor. Diyarbakır'ın merkez ilçelerinden Kayapınar'da 10, Sur'da 3, Yenişehir'de 5, Bağlar ilçesinde ise 8 çift, 29 Şubat'ta nikah kıydı. Kayapınar Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde birbirlerine 'evet' diyen Kübra Demiroğlu ve Ömer Yakut, farklılık olsun diye bugünü seçtiklerini söyledi. Bugünün kendilerine özel olduğunu belirten Kübra Demiroğlu, "Bugünü seçmemin sebebi, eşimi düşündüm. Hediye derdinden kurtardım. Yıl dönümümüzü 4 yılda bir kutlayacağız. Eşim her yıl 28 Şubat'ta kutlasa da güzel olur. Kutlamazsa 4 yılda bir bekleyeceğiz. Bugün bize özel oldu" dedi. 'BİR SONRAKİ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZÜ 28 ŞUBAT'TA KUTLAYACAĞIZ'Farklılık olsun diye bugünü seçtiklerini belirten Ömer Yakut da, "Eşimi 'Sonraki yıllarda bir gün öncesinden kutlayacağım' diyerek ikna ettim. Farklı olsun, diye yaptım. Bir sonraki evlilik yıl dönümümüzü 28 Şubat'ta kutlayacağız" diye konuştu. Kayapınar Belediyesi Evlendirme Dairesi Birim sorumlusu ve nikah memuru Sıtkı Çakmak da artık yılın genellikle gençler tarafından bilindiğini belirterek, "Bugün burada 10 nikah kıydık. 29 Şubat 4 yılda bir olduğu için bunun farkında olan var. Daha çok farkında olan kişiler Z kuşağı olan kişilerdir. Tabii ki farkında olmayan kişiler de var. Her gün kıydığımız nikah sayısı 10 kişinin altında olmamaktadır. Yılbaşından bu yana 400 nikah kıydık" dedi.

