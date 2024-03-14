Enerji Bakanı Bayraktar: Diyarbakır'da günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz (2)

BAKANBAYRAKTAR, BİSMİL’DE İFTARINI AÇTI

Öğlen saatlerinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilçede bir düğün salonunda düzenlenen ‘Bismil'deki Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle İftar Programı’na katıldı. Programda Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, arımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Halis Bilden, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

‘AYNI ŞEYLERİ DUYMAK BENİ BİRAZ RAHATSIZ ETTİ’

Bismil ilçesindeki iftar programının ardından Bakan Bayraktar ve beraberindekiler Çınar ilçesine geldi. Burada AK Parti Çınar Belediye başkan adayı Davut Arzu’nun seçim bürosuna giden Bakan Bayraktar, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan adayı Arzu, Bakan Bayraktar’a ilçede elektrik kesintileri nedeniyle bir mahallenin tamamının cezalandırıldığını söyledi. Bunun ardından Bakan Bayraktar, burada dile getirilen sıkıntılarla alakalı, Türkiye'nin başka yerlerinde de benzer sıkıntıları duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Tabi özellikle elektrik gibi herkesin ihtiyacı olan bir kamusal hizmetin ve evrensel hizmetin vatandaşlarımıza hele böyle bir çağda, 2024 Türkiye'sinde çok daha kaliteli, çok daha güzel bir hizmet sunulması lazım. Şimdi tabi 2000’li yılların başından itibaren bu özelleştirme sonrasında biliyorsunuz 21 bölge Türkiye'de bizim TEDAŞ'lar ‘Türkiye'deki Dağıtım AŞ’ler’ bölgeler özelleştirildi. Burada da Dicle EDAŞ bu görevi yürütüyor. Bölgenin kendine has sorunları var. Ggeçmişte bazı alışkanlıkların mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. O konuda ciddi ilerlemeler de sağlandı. Fakat bizim yeni dönemle alakalı temelde hem doğalgaz şirketlerinden yani özel sektör eliyle yürütülen bu hem doğal gaz şirketlerinden hem de elektrik şirketlerinden çok önemli bir beklentimiz var. Bu beklenti de şu, artık böyle bir çağda vatandaş odaklı, hizmet odaklı, vatandaş memnuniyeti odaklı, bizim zaten kültürümüzde olan bir şey. Müşteri velinimet değil mi? Sizler müşterisiniz şirket için. Dolayısıyla sizlere böyle bir anlayışla bakıp, böyle bir şekilde hizmet sunacak şirketlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla yeni dönemde bu şirketlerin bu vatandaş memnuniyeti, müşteri memnuniyeti noktasındaki karnelerini onların anlayacağı dilden bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Yani gittiğimiz yerlerde biz artık aradan özelleştirmelerin üzerinden neredeyse on yıl geçti. Hani ilk yıllarda belki bir dönem geçti işte alışmak bizim müşterilerin tüketicilerin, vatandaşların da belli şeylere alışması gerekiyordu. Ama artık onuncu yılında ben doğrusu buraya geldiğinde aynı şeyleri duymak beni biraz rahatsız etti. Onun için yeni dönemde sizler için yeni bir dönem başlıyor. Elbette ki üzerine düşeni sizler de yapacaksınız. Ama netice itibariyle vatandaşın ulaşamadığı, vatandaşın yarasına merhem olmayan bir yönetim anlayışıyla hizmet anlayışıyla bu dağıtım şirketlerinin yürüme şansı yoktur. Dolayısıyla böyle bir toptancı bakış açısıyla, işte başkanın örneğini verdiği konuda olduğu gibi bütün bir köyü, bütün bir bölgeyi cezalandırmayı asla doğru bulmuyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Böyle bir şeyin olmamasını istiyoruz.”

Konuşmaların ardından Bakan Bayraktar ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı.