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        Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve 2 depo imha edildi

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalındaki jandarma operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı ve içerisinde mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirilen 11 sığınak ve 2 depo, imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:20
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        Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve 2 depo imha edildi
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        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalındaki jandarma operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı ve içerisinde mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirilen 11 sığınak ve 2 depo, imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve 2 depo tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 top mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 12 bin fişek, 1 uzun namlulu tüfek şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği yanaklığı, 139 kilo esrar, 22 tüp, 76 uyku tulumu, 2 akü, 3 terörist kıyafeti, 8 çadır, 1 panço, 23 jelikan bidon, 1 kömür sobası, 3 pil bloğu, 1 rüzgar ölçer cihazı, 2 video oynatıcı, 3 şarj adaptörü, 1 el feneri, 2 şemsiye, 3 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar, depo içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.

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