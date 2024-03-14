Diyarbakır'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 21 ADL 662 plakalı traktör, ilçeye bağlı kırsal Çukurbaşı Mahallesi mevkisinde 02 AAD 532 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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