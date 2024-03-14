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        Diyarbakır'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:21
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        Diyarbakır'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 21 ADL 662 plakalı traktör, ilçeye bağlı kırsal Çukurbaşı Mahallesi mevkisinde 02 AAD 532 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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