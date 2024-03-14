Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde 12 Mart'ta iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada, M.K, B.K. ve Ü.K. yaralanmış, yaralılardan M.K. kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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