Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Boyacılık eğitimi alan hükümlüler kamu binalarını boyuyor

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da boyacılık eğitimi alan hükümlüler, kamu binalarını boyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyacılık eğitimi alan hükümlüler kamu binalarını boyuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da boyacılık eğitimi alan hükümlüler, kamu binalarını boyuyor.

        Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, tedbir türlerine göre hükümlülere yönelik infaz ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ocak ayında düzenlenen kursta işin uzmanlarından teorik olarak haftanın belirli günlerinde boyacılık eğitimi alan ilk etapta 40 hükümlü, ardından öğrendiklerini uygulamayla pekiştiriyor.

        Haftada 20 saat olmak üzere 2,5 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alan hükümlülere kursun sonunda katılım ve boya ustası belgeleri veriliyor. Bu eğitim sayesinde boya ustası olan hükümlüler, kentte hastane, okul ve kamu kurumlarının binalarını ücretsiz boyuyor.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kamu Hizmet Birimi Sorumlusu Emre Bilinmiş, AA muhabirine, kurumlarında tedbir türüne göre hükümlülerle ilgili infaz ve iyileştirme çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

        Hükümlü ile ilgili tedbir türüne göre belirlenen infaz işlemlerinin yanı sıra kişinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Bilinmiş, "Denetimli serbestlik sistemi genel mahiyette hükümlü ile toplumsal yaşam arasında bir ilişki ağı kurarak hükümlünün toplumsal yaşama desteğini sağlarken aynı zamanda kişinin toplumsal adaptasyonu için de çalışma yürütüyor. İnfaz faaliyetlerini destekler mahiyette yürütülen iyileştirme çalışmalarında paydaş kurumlarımızın katkıları önem arz etmektedir." dedi.

        Bilinmiş, hükümlülerin sosyal adaptasyonunun sağlanması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi adına farklı kurslar düzenlendiğini dile getirerek, boya badana kursunun amacının hükümlülerin bir meslek sahibi olması, öğrendikleri meslek ile toplum yararına çalışma yürütmeleri olduğunu söyledi.

        - "Kursumuz süreklilik arz edecek şekilde planlanmakta"

        Bu sayede hükümlünün, denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti yükümlülüğüyle tamamladığını belirten Bilinmiş, 2020'de dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını sürecinden kaynaklı olarak faaliyetlerin belirli bir aralıkla durdurulduğunu, 2023'te kurumlarında bu doğrultuda çalışmalara yeniden başladıklarını ifade etti.

        Bilinmiş, kamu hizmeti yükümlülüğünde bireysel yönlendirmelerin haricinde mobil ekiplerin kurulduğunu, bu yöndeki çalışmaları tüm paydaş kurumlara anlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Boya badana kursumuz ve ekibimizle yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ilimizde büyük rağbet görmekte. Bu yönde çok ciddi şekilde planlamalar gerçekleştiriyoruz. Gelen talepler doğrultusunda kamu hizmet birimi olarak gerekli planlamaları sağlayıp, kurumlara gerekli desteği sunmaktayız. Mobil boya badana ekiplerimizde şu ana kadar 40 hükümlü, kurslarımıza kaydedilerek hem sertifika almaları sağlandı hem de bu alanda gerekli mesleki beceri sağlama imkanına kavuştu. Kursumuz süreklilik arz edecek şekilde planlanmaktadır. Boya badana kursuyla beraber yürüttüğümüz çalışmayla hükümlülerimiz bir taraftan meslek sahibi olurken, diğer taraftan kamu kurumlarımıza vermiş olduğumuz desteklerden dolayı aldığımız geri dönüşlerdeki mutluluk bizleri sevindiriyor."

        Hükümlülerden M.A, denetimli serbestlik kapsamında boyacılık eğitimi aldığını söyledi.

        M.A, "Aldığımız teorik ve uygulamalı eğitimlerle boya ustası oldum. Diyarbakır'daki kamu kurumlarını boyuyoruz. Bu işi öğrenmekle ailemi geçindirebileceğim. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkürü borç bilirim." ifadelerini kullandı.

        F.İ. ise denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştığını belirtti.

        Daha önce inşaatlarda çalıştığını anlatan F.İ, şunları söyledi:

        "Boya kursuyla kendimi geliştirerek, usta oldum. Cezamı bitirdikten sonra kazandığım mesleğim sayesinde hayatımı idame ettireceğim. Artık elimde ustalık belgem olduğu için boşta kalmayacağıma inanıyorum ve kendi işimin sahibi olacağım. Bunun için yetkililere teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında

        Benzer Haberler

        Silahlı kavgada arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı
        Silahlı kavgada arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Diyarbakır'da incelemelerde bulund...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Diyarbakır'da incelemelerde bulund...
        Bakan Yardımcısı Yazgı: Kültür varlıklarımızın ihyasına yönelik çalışma içe...
        Bakan Yardımcısı Yazgı: Kültür varlıklarımızın ihyasına yönelik çalışma içe...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Diyarbakır'da proje tanıtım toplan...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Diyarbakır'da proje tanıtım toplan...
        Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü
        Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü
        Diyarbakırlı çocukların futbolcuların resimlerinin çizildiği duvar önündeki...
        Diyarbakırlı çocukların futbolcuların resimlerinin çizildiği duvar önündeki...