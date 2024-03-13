Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır'da restorasyon çalışması süren tarihi surlar ile Saint George Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Yazgı, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden ile merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale'de surlarda ve depremde hasar gören Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır surlarında 33 noktada restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Yazgı, kentin kendileri için önemli olduğunu, güzel çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Yazgı, "Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Halis Bilden, kültür varlıkları konusunda en ehil isimlerden biridir. Kültür turizmini Türkiye'de en iyi getirebileceğimiz nokta aslında Diyarbakır'dır. Diyarbakır'ın kültür sanat hayatının içerisinde olmasını sağlayacağız." dedi.

Kentin turizmde hak ettiği seviyeye ulaşması için Bakanlık olarak ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Yazgı, bununla ilgili projeleri masaya yatırdıklarını aktardı.

Diyarbakır Surları Projesi'ne destek vereceklerini ifade eden Yazgı, şöyle konuştu:

"Belediye başkan adayımız sadece merkezin projeleriyle değil, tüm ilçelerdeki özellikle turizm alanındaki projelere öncelik vermiş. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü bir şehir ilçeleriyle birlikte ancak ayağa kalkabilir. Yatak kapasitesini arttırmakla birlikte aynı zamanda gecelik konaklamayı da arttırmak zorundayız. Bu Diyarbakır için inanılmaz bir avantaj sağlar. Kültür yolu festivallerimizin daha geniş kitlelere ulaşabileceği bir çalışmanın içerisindeyiz. Diyarbakır'ın bizim için en önemli şeyi, turizmde hak ettiği yeri bulmasıdır."

Bilden de Diyarbakır'da çeşitli dönemlerden günümüze kadar ulaşan çok sayıda kültür varlığının olduğunu söyledi.

Diyarbakır surlarının yıktırılmış kısımları ile 3 burcunu yeniden yapmayı planladığını aktaran Bilden, şunları kaydetti:

"Tabi 1932 yılında bir vali tarafından surların belli bir kısmı ve 3 de burç yıktırılmış, bunların onarımı ve ihyasıyla ilgili proje hazırladık. Tabi bunların hepsini oluşturduktan sonra da turizm anlamında da Diyarbakır'da bir patlama bekliyoruz. Çünkü terörün olduğu yerde kalkınma da turizm de olmaz. Artık hükümetimiz terörü bitirdi Allah'a şükür, bölgede terör yok. Ciddi bir kalkınma hamlesi başlattı hükümet. Tarihi mekanlarımızı, surların yıktırılan kısımlarını ve 3 burcu da ihya etmeyi ve yeniden yapmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın da ciddi desteğini bekliyoruz."