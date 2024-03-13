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        Diyarbakır'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-6" operasyonunda yakalanan 44 şüpheliden 35'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:50
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        Diyarbakır'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-6" operasyonunda yakalanan 44 şüpheliden 35'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Narkoçelik-6" adıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Kent merkezi ile Ergani ve Bismil ilçelerinde düzenlenen operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 35'i tutuklandı, 9'u adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Satıcıların uyuşturucu maddeyi alıcıya yolladığında "kuş kümese geliyor", madde için de "kuş taklacıdır, saatlerce uçar" şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi.

        Öte yandan polis ekiplerince kentte düzenlenen diğer operasyonlarda ise bir kompresörün içine saklanmış 10 kilo 700 gram esrar, narkotik köpek "Temren"in eşlik ettiği operasyonda ise bir kamyonda gizlenen 181 kilogram esrar ele geçirildi.

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