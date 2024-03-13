Diyarbakır Valisi Su, iftar çadırında vatandaşlarla buluştu

Su'ya, programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de eşlik etti.

Dağkapı Meydanı'ndaki iftar çadırında vatandaşlarla iftar öncesi bir süre sohbet eden Su, rahmet ayı ramazanın bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Dağkapı Meydanı ve Bağlar ilçesinde Cuma Pazarı yanında bulunan Kelebek Parkı içinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar veriyor.

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