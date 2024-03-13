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        Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü

        DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ebedin Karataş (52), boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:10
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        Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü
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        DİYARBAKIR’ın Hani ilçesinde iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ebedin Karataş (52), boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hani ilçesi Merkez Mahallesi Camii Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Tello G. ile Veysi N. arasında, alacak meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tello G., Veysi N.’nin bıçak darbeleriyle yaralandı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Ebedin Karataş da, Veysi N.’nin savurduğu bıçakla boğazından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ebedin Karataş, doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Zirve Mahallesi’ndeki aile kabristanında defnedildi. Tello G.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan Veysi N.’nin yakalanması çalışma başlatıldı.

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