Diyarbakır'da sokaklarda uyuşturucu satan 'Akbabalar' suç örgütü çökertildi: 35 tutuklama

DİYARBAKIR’da polisin düzenlediği operasyonda sokaklarda uyuşturucu satan ‘Akbabalar’ suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 35’i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 11 Mart’ta sosyal medya hesabından duyurduğu, 25 ilde düzenlenen ‘Narkoçelik-6’ operasyonu kapsamında Diyarbakır’da ‘Akbabalar’ suç örgütü çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezi, Ergani ve Bismil ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Narkotik köpeği ‘Temren’in de kullanıldığı aramalarda, bir kompresörün içine zulalanmış 10 kilo 700 gram esrar, bir araçta da 181 kilo uyuşturucu ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 35’i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

PAROLA OLARAK ‘KUŞ’ KULLANMIŞLAR

Çalışmada, şüphelilerin kullanıcılar ile iletişim kurarken şifreli haberleştikleri tespit edildi. Şüpheliler, uyuşturucu maddeyi alıcıya yollarken ‘Kuş kümese geliyor’, elindeki maddeyi övmek için de ‘Kuş taklacıdır, saatlerce uçar’ şeklinde şifreli konuştukları ortaya çıktı.