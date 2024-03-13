Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kayapınar Belediyesi basketbol takımı, Türkiye Şampiyonası yarı finaline yükseldi

        Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi 14 yaş altı basketbol takımı, U14 Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayapınar Belediyesi basketbol takımı, Türkiye Şampiyonası yarı finaline yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi 14 yaş altı basketbol takımı, U14 Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılacak.

        Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, basketbol takımı, Diyarbakır ve bölge şampiyonluklarından sonra Isparta'da başlayan U14 Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

        Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Ankara Magic, Bahçeşehir Koleji gibi takımların da yer aldığı U14 Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde Kayapınar Belediyesi 14 yaş altı basketbol takımı, bölgeyi ve Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Isınmak için ormanı yaktı!
        Isınmak için ormanı yaktı!
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        ABD Başkanlık seçimlerinde rövanş yaklaşıyor
        ABD Başkanlık seçimlerinde rövanş yaklaşıyor
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Akrabaların silahlı kavgasında arada kalan kadın öldü
        Akrabaların silahlı kavgasında arada kalan kadın öldü
        Samet'in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı
        Samet'in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
        Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Er...
        Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Er...