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        Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:44
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        Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde merkez Bağlar ilçesinin Yeşildallı Mahallesi'ne Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildi.

        Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı, şüphelilerin aracında yapılan kontrolde, 57 farklı ebatlarda sikke ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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