Bakan Yardımcısı Yazgı: Kültür varlıklarımızın ihyasına yönelik çalışma içerisindeyiz

DİYARBAKIR’ın Eğil ilçesinde yapılan ‘Eğil ve Dicle Nehri Çevre Düzenleme Projesi’nin lansman toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkeolojik kazılara, restorasyonlara, kültür varlıklarımızın tekrar ihyasına yönelik talimatlarıyla büyük bir çalışma içerisindeyiz. Biz hep şunu söylüyoruz, bizim için Antalya neyse, Diyarbakır odur. Bizim için Muğla neyse, Diyarbakır odur. Trabzon neyse, Diyarbakır odur. Bizim için memleketimizin her karışı, her noktası aynı derecede öneme sahip” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Eğil Kaymakamlığı ile Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Eğil ve Dicle Nehri Çevre Düzenlemesi Projesi’nin lansman tanıtım toplantısı düzenlendi. Eğil Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Vali Ali İhsan Su, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Volkan Hülür, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Eğil’in Diyarbakır’ın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Zülküf Peygamberimiz, Elyasa Peygamberimiz gibi 9 peygamberimizin kabri var. Biz, ecdadın mirasına sahip çıktığımız gibi mirasımızın da doğru bir şekilde tanıtılması için çabalayan bir kurumuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkeolojik kazılara, restorasyonlara, kültür varlıklarımızın tekrar ihyasına yönelik talimatlarıyla büyük bir çalışma içerisindeyiz. Biz hep şunu söylüyoruz, bizim için Antalya neyse, Diyarbakır odur. Bizim için Muğla neyse, Diyarbakır odur. Trabzon neyse, Diyarbakır odur. Bizim için memleketimizin her karışı, her noktası aynı derecede öneme sahip. Diyarbakır surlarımızı en iyi şekilde ihya ediyoruz. Bu süreç yurt dışında da gerçekten övgüyle bahsediliyor” dedi.

‘İŞSİZLİĞİN EN BÜYÜK ÇÖZÜMLERİNDEN BİRİ TURİZMDİR’

Turizmin gelişmesiyle birlikte birçok alanda gelişme olacağını ifade eden Yazgı, “Tabii bazı sivil toplum kuruluşları, oradaki yaptığımız çalışmaları baltalamak için bizi yurt dışına şikayet ediyorlar. Ama herkes doğrunun ne olduğunu biliyor. Biz devlet olarak belediyelerimizle birlikte doğru iş yapmak için yola çıktık. Biz hiçbir zaman yanlış şeye imza atmadık. Çok güzel bir memlekette yaşıyoruz. Eğil’imizin bir yandan doğası, bir yandan Dicle’nin kenarı, Dicle Nehri, Eğil’in kalesi. Arkadaşlarımız çalışıyor. Orada çok güzel bir tünel bulduk ve bu çalışmalar neticesinde burada turizmde çok güzel patlamalar bekliyoruz. Turizmin burada gelişmesi demek kadınlarımızın, buradaki insanımızın ürettiğini satabilmeleri demek. Burada yapacağımız faaliyetler kazı çalışmalarından restorasyonlara yöre halkımızın çalışması demektir. Yolunun yapılması demek, doğal gazının gelmesi demek, gelişmek demek. İşsizliğin en büyük çözümlerinden biri, turizmdir. Sanayicilerimiz de bu konuda elinden geleni yapıyor. Bizim amacımız, Eğil’e güzel şeyler yapmak. Çünkü Eğil en güzelini hak ediyor. Çok güzel bir memleketimiz var, doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, inşallah burada yatan peygamberlerin hürmetine burada güzel işleri hep birlikte yapacağız. Bizim için burada önemli olan Eğil’in doğru bir şekilde tanıtılıp, Eğil’in turizmde hak ettiği yere gelmesidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

‘BU PROJE, TURİSTLERİN ORTALAMA KALMA SÜRESİNİ ARTIRACAK’

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ise kente gelen turistlerin burada daha çok kalmalarını sağlayacak ayaklardan birinin Eğil’deki proje olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bugün Eğil ilçemizde çok önemli bir projenin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Burada geçen sene başlattığımız Sur Kültür Yolu Festivali, daha önce yoktu. 2 yıldan beri Sur Kültür Yolu Festivallerini başlattık. Festivaller, ilimizin kültürüne, turizmine çok önemli katkı sağlıyor. Diyarbakır’ımız hakikaten çok özel bir kent. Tarihi 12 bin 500 yıl geriye gidiyor. 33 medeniyete ev sahipliği yaptı. Diyarbakır, diyoruz, Peygamberler Şehri. Mekke ve Medine’den sonra en çok sahabe-i kiram efendilerimizin metfun olduğu bir şehir. Bugün tanıtımını yaptığımız ‘Eğil ve Dicle Nehri Çevre Düzenleme Projesi Lansmanı'nda, inşallah Eğil’imizin dolayısıyla Diyarbakır’ımızın turizmine de çok önemli katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Şu anda bizim ilimizde bir turistin kalma süresi 1 buçuk gündür. Bunu 2, 3, 4 güne çıkarmamız gerekiyor. Bu proje inşallah, onun sağlayıcı ayaklarından biri olacaktır.”

Toplantının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Ali İhsan Su, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Proje Mimarı Doç. Dr. Gülçin Kahraman ve beraberindeki heyet, Eğil Barajı kenarında incelemelerde bulundu.