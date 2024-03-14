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        Silahlı kavgada arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı

        DİYARBAKIR'da, akrabalarının silahlı kavgasında arada kalıp hayatını kaybeden Mürsel Kaya'nın (50) cinayet şüphelisi Fatih Kaya (28) yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:25
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        Silahlı kavgada arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı
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        DİYARBAKIR'da, akrabalarının silahlı kavgasında arada kalıp hayatını kaybeden Mürsel Kaya'nın (50) cinayet şüphelisi Fatih Kaya (28) yakalandı. Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 12 Mart’ta akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arada kalan Mürsel Kaya adlı kadın ile Bahar ve Üzeyir K. çifti yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mürsel Kaya, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Taraflarla akraba olan ve olayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen Mürsel Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Sur ilçesi kırsal Konacık Mahallesi'nde defnedildi.

        Bahar-Üzeyir K. çiftinin hastanedeki tedavisi sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mürsel Kaya’nın cinayet şüphelisi Fatih Kaya’nın saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Kaya’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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