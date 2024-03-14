Diyarbakır'da "Gelenekten Geleceğe Edebiyat ve Sanat Okulu Yazarlık Atölyesi" tamamlandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Edebiyat ve Sanat Okulu Yazarlık Atölyesi" tamamlandı, kursiyerler sertifikalarını aldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Edebiyat ve Sanat Okulu Yazarlık Atölyesi" tamamlandı, kursiyerler sertifikalarını aldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 18-35 yaş arası vatandaşların yazarlık yeteneklerini keşfetmek amacıyla "Gelenekten Geleceğe Edebiyat ve Sanat Okulu Yazarlık Atölyesi" düzenledi.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen ve 3 ay süren kursta, yazarlık atölyesi, şiir atölyesi ve safahat okumaları eğitimleri verildi, Diyarbakırlı yazar ve şairler anlatıldı.
Çalışmaları başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
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