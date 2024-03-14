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        Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da iftar programında konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün kendi petrolümüzü orada üretiyoruz. Üretimimizi daha da artıracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:54 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:35
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        Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da iftar programında konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün kendi petrolümüzü orada üretiyoruz. Üretimimizi daha da artıracağız." dedi.

        Bakan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Bismil'deki Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

        Kentteki programları çerçevesinde gençler ve esnafla bir araya geldiklerini ifade eden Bayraktar, ilçede sorunları yerinde dinlediklerini belirtti.

        31 Mart'ta yapılacak seçimle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Bayraktar, "31 Mart'ta AK Parti Cumhur İttifakı olarak Bismil'de, Diyarbakır'da, Türkiye'nin bütün şehirlerinde hizmeti, eseri, projeyi, çalışmayı önceleyen bir anlayışla sizlere hizmet etmek istiyoruz. Bu anlamda sizlerin, bu kardeşlerimize desteklerini esirgemeyeceğinize inanıyorum. İnşallah merkezi yönetimde, yerel yönetimlerle, el ele, güçlü bir şekilde Türkiye'yi daha ileri, güçlü, büyük ve müreffeh bir ülke olma yolunda hep birlikte gayret edeceğiz." dedi.

        Diyarbakır'ın çok kadim bir şehir ve ülke için çok önemli bir tarım yeri olduğunu aktaran Bayraktar, ülkenin gıda ve enerjide tam bağımsızlığı için gece gündüz çalıştıklarını, onun için Diyarbakır ve Bismil'in daha güçlü olması ve daha çok üretmesi gerektiğini kaydetti.

        Tarımsal sulamayla ilgili taleplerin farkında olduklarını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Elektrikle alakalı sıkıntıları, ihtiyaçları biliyoruz. Bununla alakalı hem dağıtım şirketlerinin yapması gerekenler hem enerji fiyatlarını düşürmeyle alakalı projelerimizi geliştiriyoruz. Özellikle tarımsal sulamada kooperatiflerin kendi enerjilerini ürettiği, enerji maliyetlerini aşağı çektiği ama bir taraftan da ilgili sulamayla alakalı barajların, kanallarının yapıldığı, cazibeyle, sulamayla bu toprakları, bu bereketli mümbit toprakları buluşturacağımız bir çalışma içerisinde önümüzdeki dönemde inşallah 2028'e kadar olacağız."

        Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için çalıştıklarını bildirdi.

        "Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün kendi petrolümüzü orada üretiyoruz. Üretimimizi daha da arttıracağız. Karadeniz'de gazımızı bulduk. Bugün Diyarbakır'da, Bismil'de, Türkiye'nin 81 il, 860 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılıyor." ifadelerini kullanan Bayraktar, gitmemiş mahallelere, beldelere de doğal gaz götüreceklerine dikkati çekti.

        Vatandaşları daha konforlu, çevreci ve temiz bu yakıtla buluşturacaklarını anlatan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bunu kendi gazımızla yapalım istiyoruz. Dışarıdan ithal ettiğimiz gazla değil. Onun için Türkiye önümüzdeki süreçte kendi gazını, petrolünü bulan, kömürünü, madenlerini çıkaran, Diyarbakır aynı zamanda bir maden şehri. Bu kaynakları mutlaka ekonomimize kazandıracağız."

        Bugün Bismil'de moral ve enerji bulduklarını dile getiren Bayraktar, bu heyecan ve bu dinamizm içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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