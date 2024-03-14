Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da partisinin seçim irtibat bürosunda konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Daha önce terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen yerlerde şimdi Türkiye'nin en büyük petrol üretimlerini yapmaya başladık." dedi.

Bakan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Burada konuşan Bayraktar, belediyecilik ve enerji alanlarının birbirine yakın olduğunu söyledi.

Bu alanların vatandaşların hayatına dokunduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Nasıl biz enerji alanında sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyor ve çalışıyorsak, belediyecilik de yine sizlerin hayatını daha konforlu, rahat, huzurlu ve güzel şehirlerde yaşamanızı sağlamak için yapılacak hizmetleri içeriyor. AK Parti siyaseti olarak 22 yıllık karnemizde hizmet, proje ve vatandaşa hizmeti götürme siyaseti olarak adlandırdığımız bu süreç var. Belediyecilik anlayışımız diğerlerinden çok daha farklı. Belediyecilik anlayışımızda insanı, sizleri merkeze koyan, sizlerin ihtiyaçlarını öncelik haline getiren bir anlayışla hareket ettik bugüne kadar."

- "Türkiye'nin 860 yerleşim yerinde bugün doğal gaz var"

Geçmişte Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz bulunduğunu anımsatan Bayraktar, bu gazı ithal ederek vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.

"Türkiye'de 81 ilde, Diyarbakır ve Bismil dahil Türkiye'nin 860 yerleşim yerinde bugün doğal gaz var. Çünkü biz bunu halkımıza hizmet gereği, halkımızın daha iyi şartlarda olması için yaptık. Bismil'de doğal gaz var ama Bismil'in diğer mahallelerine, beldelerine de inşallah doğal gazı en kısa zamanda götüreceğiz." ifadelerini kullanan Bayraktar, Türkiye'nin denizlerinde, gemileriyle, doğal gaz ve petrol aramaya başladığını anımsattı.

Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce adı terörle anılan Gabar'da, Kato'da, Bestler Dereler bölgelerinde, daha önce hiç gidilmemiş coğrafyalarda biz petrol aramaya başladık. Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri bu arada. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz. İnşallah yeni keşiflerle bunu daha da yukarı götüreceğiz. Daha önce terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen yerlerde şimdi Türkiye'nin en büyük petrol üretimlerini yapmaya başladık. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığının yolu da buralardan geçiyor. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz kendi doğal gazımızı artık evlerde kullanmaya başladık. Daha çok üreteceğiz. Yeni keşiflerle ve daha yeni petrol aramalarıyla Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacağız. Bu uğurda bu mücadeleyi gösteriyoruz. Türkiye bugünden daha güçlü, müreffeh, insanların huzur içerisinde daha mutlu bir şekilde yaşadığı bir ülke haline gelecek. Biz buna inanıyoruz. Bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz."

Bismil Belediye Başkan adayları Behiye Aslan'ın genç, dinamik, büyük bir heyecan içerisinde olduğunu ifade eden Bayraktar, seçimde adayları için destek istedi.

Daha sonra Bayraktar ve beraberindekiler, İstasyon Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Bayraktar'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden eşlik etti.