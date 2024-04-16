Otomatik silahlarla kahvehane baskınına 3 tutuklama
DİYARBAKIR'da tartıştıkları kişinin kahvehanesine motosikletle gelip, otomatik silahlarla ateş açan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
DİYARBAKIR’da tartıştıkları kişinin kahvehanesine motosikletle gelip, otomatik silahlarla ateş açan 4 şüpheliden 3’ü, tutuklandı.
Olay, 11 Nisan’da Bağlar ilçesindeki bir kahvehanede meydana geldi. Hasarlı trafik kazası sonrası araç sahipleri ile aynı mahallede bulunan kahvehane sahibi tartışıp, kavga etti. Olayın ardından kahvehane sahibi, tartıştığı kişilerin yakınları tarafından telefonda tehdit edildi. Akşam saatlerinde ise yüzleri maskeli 2 şüpheli, otomatik silahlarla, başka 2 kişinin kullandığı motosikletlerle geldikleri kahvehanenin önünde havaya ateş açıp, silahlarla içeri girdi. Bir süre sonra dışarı çıkan şüpheliler, geldikleri motosikletlerle uzaklaştı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerinin çalışmasıyla 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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