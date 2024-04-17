Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Güneybatı Çevre Yolu üzerinde bulunan kırsal Çiçekliyurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Batman istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenmeyen bir otomobil, Yusuf G. idaresindeki 23 ABS 741 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Ayhan G. İle Hıdır G. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        DSİ, 21 yılda Batman'da 39 tesis inşa etti
        DSİ, 21 yılda Batman'da 39 tesis inşa etti
        Otomobil, Yunus ekibinin motosikletine çarptı: 2 polis yaralı
        Otomobil, Yunus ekibinin motosikletine çarptı: 2 polis yaralı
        Diyarbakır'da kalp ve damar hastalıklarına karşı uyarı
        Diyarbakır'da kalp ve damar hastalıklarına karşı uyarı
        Diyarbakır'da 67 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 67 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır bu yıl 2 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor
        Diyarbakır bu yıl 2 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor
        Diyarbakır'da öğrencilere Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyo...
        Diyarbakır'da öğrencilere Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyo...