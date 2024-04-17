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        Diyarbakır'da kalp ve damar hastalıklarına karşı uyarı

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Ferhat Işık, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dünyada halen ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:38
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        Diyarbakır'da kalp ve damar hastalıklarına karşı uyarı
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        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Ferhat Işık, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dünyada halen ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti.

        Doç. Dr. Işık, yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarına bağlı riskleri azaltmada hasta ve hekim işbirliğinin önemli olduğunu, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak meydana gelen ölümlerin, dünyada halen ölüm nedenlerinin başında geldiğini aktardı.

        Işık, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda hareketsiz yaşam ve yemek tarzı değişiklikleri, fast-food kültürü kardiyovasküler hastalıklar için risk teşkil etmektedir. Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için yapılabilecek birçok koruyucu faktör vardır. Spor yapmak, özellikle yarım saat ve üzerinde tempolu yürüyüş yapmak, kalp hastalıklarından korunmak için çok yararlıdır. Hazır yiyecekleri tüketmekten kaçınmak, doğal ve organik beslenmek lazım. Çocukların telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin başında geçirdiği zaman maalesef artmaktadır. Bu da kalp ve damar hastalıkları için daha sonraki yıllarda bir risk oluşturabilmektedir. Bunların önüne geçmek adına tıpkı erişkinler gibi çocukların da hareketli bir yaşamı olmalı ve fast- fooddan uzak bir beslenme kültürü oluşturmalıdır."

        Diyabet ve hipertansiyonu olan hastaların kalp krizi riskini azaltmak için ilaç tedavilerinin mutlaka yapması gerektiğini vurgulayan Işık, bu hastaların da yaşam tarzı değişikliği yapması, şeker ve tuz kısıtlamasına gitmesinin önemli olduğunu bildirdi.

        Işık, "Kalp ve damar hastalığı için başka bir risk faktörü olan sigaranın bırakılması hastalar için faydalıdır. Kalp hastası sigara içen bireylerde, sigaranın bırakılması için tıbbi ve psikolojik destek verilmesi önemlidir. Kalp ve damar hastalarının periyodik aralıklarla kardiyolojik muayene ve kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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