Diyarbakır bu yıl 2 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı'nda kentteki otel ve konaklama mekanlarının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını bildirdi.

Vali Su, Turizm Haftası dolayısıyla Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, turizmin bütün ülkelerin çok önem verdiği sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Turizm için "Bacasız fabrika" ifadesinin kullanıldığını aktaran Su, şöyle konuştu:

"Bunun için her ülke turizmini geliştirmek, daha fazla turisti ülkesinde ağırlamak ve turizmde daha fazla pay almak için yoğun gayret sarf ediyor. Ülkemizin turizmden aldığı pay her yıl artarak devam ediyor. Ülke ve Diyarbakır olarak birçok güzelliklere sahibiz. Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu medeniyetlerin izlerini ve eserlerini ilimizde görmek mümkündür."

Mevcut turizm potansiyellerini iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Su, tarihi surları restore ettiklerini anımsattı. Su, şunları kaydetti: "2022'de Diyarbakır genelinde 1 milyon 70 bin turist ağırlandı. 2023 yılını depreme rağmen 1 milyon 253 bin turist ile kapattık. Bu yıl hedefimiz 2 milyon turisti aşmaktır. Şimdi onun için çalışmalarımız devam ediyor. Bayram tatilinde her yerde rekorlar kırdık. Tüm oteller ve konaklama mekanlarımız yüzde 100 doldu. Yer bulmak için arayanlar oldu. Bayramda 400 binin üzerinde misafirimizi ağırladık. Bayramdaki ziyaret sayısına baktığımızda bu sene inşallah 2 milyonu aşacağız."