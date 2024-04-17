Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır bu yıl 2 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı'nda kentteki otel ve konaklama mekanlarının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır bu yıl 2 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı'nda kentteki otel ve konaklama mekanlarının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını bildirdi.

        Vali Su, Turizm Haftası dolayısıyla Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, turizmin bütün ülkelerin çok önem verdiği sektörlerin başında geldiğini söyledi.

        Turizm için "Bacasız fabrika" ifadesinin kullanıldığını aktaran Su, şöyle konuştu:

        "Bunun için her ülke turizmini geliştirmek, daha fazla turisti ülkesinde ağırlamak ve turizmde daha fazla pay almak için yoğun gayret sarf ediyor. Ülkemizin turizmden aldığı pay her yıl artarak devam ediyor. Ülke ve Diyarbakır olarak birçok güzelliklere sahibiz. Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu medeniyetlerin izlerini ve eserlerini ilimizde görmek mümkündür."

        Mevcut turizm potansiyellerini iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Su, tarihi surları restore ettiklerini anımsattı.

        Su, şunları kaydetti:

        "2022'de Diyarbakır genelinde 1 milyon 70 bin turist ağırlandı. 2023 yılını depreme rağmen 1 milyon 253 bin turist ile kapattık. Bu yıl hedefimiz 2 milyon turisti aşmaktır. Şimdi onun için çalışmalarımız devam ediyor. Bayram tatilinde her yerde rekorlar kırdık. Tüm oteller ve konaklama mekanlarımız yüzde 100 doldu. Yer bulmak için arayanlar oldu. Bayramda 400 binin üzerinde misafirimizi ağırladık. Bayramdaki ziyaret sayısına baktığımızda bu sene inşallah 2 milyonu aşacağız."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç ise tarih, kültür ve doğa güzellikleriyle bezenen Diyarbakır'da turizmin gelişmesi adına var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından Su, yemek yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Dinler ve Diller Korosu tarafından müzik dinletisiyle etkinlik sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da öğrencilere Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyo...
        Diyarbakır'da öğrencilere Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyo...
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını y...
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını y...
        Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada sanıklara 17,5 yıl h...
        Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada sanıklara 17,5 yıl h...
        Diyarbakır'da hastane bahçesindeki köpeklerin toplatıldığı iddiasına ilişki...
        Diyarbakır'da hastane bahçesindeki köpeklerin toplatıldığı iddiasına ilişki...
        Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu
        Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu
        Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada gere...
        Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada gere...