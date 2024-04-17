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        Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu inşaat mühendisi ile 3 müteahhide verilen 17 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:01
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        Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
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        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu inşaat mühendisi ile 3 müteahhide verilen 17 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

        Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Mart'taki karar duruşmasında tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit ve Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen hapis cezasına ilişkin 74 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

        Gerekçeli kararda, tutuklu sanıklar ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

        Bilirkişi raporunun da aktarıldığı kararda, Diyar Galeria B Blok binasının belediye arşiv dosyasındaki onaylı ve onaylı olmayan projelere aykırı olarak inşa edildiği belirtilerek, "Binanın malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, fenni mesuliyet kapsamındaki yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu kanaatine varılmıştır." tespitinde bulunuldu.

        Binadaki ölüm ve yaralanmalardan sanıkların asli kusurlu olacak şekilde sorumlu olduğuna işaret edilen kararda, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesi yapıldı.

        Kararın sonuç kısmında, şunlar kaydedildi:

        "Diyar Galeria B Blok binasının yıkılması neticesinde 89 kişinin vefat etmiş olması, 10 kişinin yaralanması nedeniyle sanıkların 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediği sabit görülmüştür. Meydana gelen zararın ağırlığı, 89 kişinin hayatını kaybetmiş olması göz önüne alındığında alt sınırdan uzaklaşılarak teşdit uygulanmıştır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması, bölgede sürekli depremlerin yaşanıyor olması dikkate alındığında sanıkların eylemlerinin sonuçlarını öngördüğü halde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun davranmayıp gerekli özeni göstermediği, binanın yapımı sırasında dönemin yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamadığı anlaşılmıştır. Sanıkların eylemi 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmiş ve bu nedenle sanıklar hakkında ceza tayin edilirken TCK'nin 22/3 maddesine istinaden artırım yapılmasına kanaat getirilmiştir."

        Mahkeme heyeti, 22 Mart'taki duruşmada oy birliğiyle alınan kararda 4 sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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