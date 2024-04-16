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        Diyarbakır'da 12 judo sporcusu Sporcu Eğitim Merkezi'nin desteğinden yararlanıyor

        Diyarbakır'da 12 genç judo sporcusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sporcu Eğitim Merkezi'nin sunduğu destekten faydalanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:52
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        Diyarbakır'da 12 judo sporcusu Sporcu Eğitim Merkezi'nin desteğinden yararlanıyor
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        Diyarbakır'da 12 genç judo sporcusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sporcu Eğitim Merkezi'nin sunduğu destekten faydalanıyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne kazandırılan 12 judo sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sporcu Eğitim Merkezi'nin sunduğu kapsamlı destekten yararlanıyor.

        Judo antrenörü Selman Süren, amaçlarının gençleri spora teşvik ederek fiziksel aktivitelerle buluşturmak ve yeteneklerini keşfetmek olduğunu söyledi.

        Sporun gençlerin sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklediğini kaydeden Süren, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğinin sporcuları daha üst düzey bir performansa taşımak adına önemli olduğunu belirtti.

        Süren, "Türkiye şampiyonaları ve bölgesel turnuvalarda derece yapan çocuklarımız oldu. Sporcularımız Türkiye şampiyonasında derece yaptığı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sporcu Eğitim Merkezi kontenjanına bağlandılar. Eğitim öğretim hayatları boyunca burs alıyorlar. Diğer çocuklarımıza da örnek oluyorlar." dedi.

        Sporculardan Halil İbrahim Kadak da okulda keşfedildiğini, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne katıldığını kaydetti.

        Sporcu Eğitim Merkezi'ne seçilmesiyle sadece judo alanında değil, eğitim hayatında da desteklendiğini aktaran Kadak, "Judoya başladım. Türkiye şampiyonasında ilk üçe girdim. Balkan'da birinci oldum. Hayalim Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapmak, kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Çınar da okulda keşfedildiğini, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne katıldığı günden beri hayatının değiştiğini dile getirerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek alıyorum." dedi.

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