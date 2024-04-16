Diyarbakır'da 126 postacı yarıştı; birinci değişmedi
PTT Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 52'nci Postacı Yürüyüş Yarışması'nın Diyarbakır ayağı, Dicle Üniversitesi'nde yapıldı.
PTT Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 52'nci Postacı Yürüyüş Yarışması'nın Diyarbakır ayağı, Dicle Üniversitesi'nde yapıldı. 126 postacının katıldığı bölge müsabakasında erkeklerde Erdal Acu, kadınlarda Cansu Ünal 1'inci oldu. Acu, "Bu yarışmadan 2-3 ay önce antrenman yapıyorum. Geçen sene de 1'inci olmuştum. Bu sene de 1'inci oldum çok mutluyum" dedi.
PTT Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 52'nci Postacı Yürüyüş Yarışması'nın Diyarbakır ayağı, Dicle Üniversitesi'ndeki tartan pist alanında gerçekleştirildi. Müsabakada kadınlar 5 kilometrelik parkurda 5 tur, erkekler 10 kilometrelik parkurda 10 tur atarak yarıştı. Müsabakaya Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Erzincan, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Gaziantep, Adıyaman ve Bingöl PTT Başmüdürlüklerinden gelen toplam 126 postacı katıldı. Erkeklerde Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü'nden Erdal Acu 1'inci, Siirt PTT Başmüdürlüğü'nden gelen Cengiz Erdemci 2'nci, Abdurrahman Yılmaz ise 3'üncü oldu. Kadınlarda Gaziantep'ten gelen Cansu Ünal 1'inci, Gülten Yavuz 2'nci ve Gülseren Hoşgören de 3'üncü olarak yarışmayı tamamladı. 5 Ocak'ta düzenlenen Adana Yarı Maratonu'nda 50-54 yaş gurubunda 3'üncü olan Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü'nde görevli Faruk Kesik de 52'nci Postacı Yürüyüş Yarışması'nda 8'inci oldu.
'MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYONDU'
Yarışmaya 4 aydır günde 30 kilometre koşarak hazırlandığını belirten Faruk Kesik (52), "Uluslararası maraton koşucusuyum. Bugün Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması için Diyarbakır'da 52'nci Postacı Yürüyüş Yarışması'nın bölge finalleri için buradayız. Havaların çok sıcak olması, performansımızı çok ciddi anlamda etkiledi tabii ki. Zira her gün 30-40 kilometreye yakın idman yapan, uluslararası maratonlar koşan ben; maalesef bugün 8'inci olabildim. Buna rağmen Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandım. Muhteşem bir organizasyondu. Bu organizasyonu yapan Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü'ne ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Son 2 yıldır erkeklerde birinci olan Erdal Acu ise "Bu yarışmadan 2-3 ay önce antrenman yapıyorum. Geçen sene de 1'inci olmuştum. Bu sene de 1'inci oldum çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim; Türkiye finallerinde ilk 3’e girmeyi planlıyorum. Şimdiden çalışmalarıma devam edeceğim" diye konuştu.
'KADINLARDA BU SENE GAZİANTEP EKİBİ AMBARGO KOYDU'
PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar da "Diyarbakır'da gerçekleşen yarışmada dereceye giren kadın ve erkek ayrı olmak üzere ilk 3 yarışmacıya madalya verilecek ve Hakkari'de düzenlenecek Türkiye finalinde illerini temsil edecekler. Türkiye Finali'nde derece elde edenler, Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda ülkemizi ve kurumumuzu temsil edecekler. Yarışmada erkeklerde Diyarbakır personelimiz Erdal Acu geçen sene olduğu gibi yine şampiyon oldu. Kadınlarda da bu sene Gaziantep ekibi ambargo koydu, onları tebrik ediyorum" dedi.
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