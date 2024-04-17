Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da öğrencilere Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyor

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da öğrencilere Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bilgievinde öğrenciler, astronomi eğitimi alıyor.

        Uzay Planetaryumunda gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler, gökyüzünü ve uzayı yakından inceleme fırsatı buluyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Ali Emiri Bilgievi'nin önemine değinerek, şöyle konuştu:

        "Bu kurumda 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere okulda gördüğü derslerin eğitimini veriyoruz. 8. sınıf öğrencilerini de LGS'ye hazırlıyoruz. Kurumumuzda atölyelerimiz mevcut. Uzay planetaryumumuz var. Gökyüzü gözlem etkinliklerimiz oluyor. Teleskopla çocuklar kitaplardan değil de yerinde öğrenerek daha nitelikli hale geliyorlar. Alper Gezeravcı'yı çocuklar örnek almaya başladı."

        4. sınıf öğrencisi Aras Ali Turhan (10), okulda öğrendiği bilgileri pekiştirmek için bilgievine geldiğini söyledi.

        Gözlem etkinlikleriyle birlikte uzaya olan ilgisinin arttığını kaydeden Turhan, "Burada gözlem yaptığımız için mutluyuz. Burada öğrendiğimiz bilgileri ilerde kullanabileceğimiz için de mutluyuz." dedi.

        4. sınıf öğrencisi Süleyman Emin Akçan (10) da uzaya olan merakının bilgievinde daha da arttığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını y...
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını y...
        Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada sanıklara 17,5 yıl h...
        Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada sanıklara 17,5 yıl h...
        Diyarbakır'da hastane bahçesindeki köpeklerin toplatıldığı iddiasına ilişki...
        Diyarbakır'da hastane bahçesindeki köpeklerin toplatıldığı iddiasına ilişki...
        Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu
        Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu
        Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada gere...
        Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada gere...
        9 kişinin öldüğü silahlı kavgada baş şüpheli: Kanserdim, tedavi olmak için...
        9 kişinin öldüğü silahlı kavgada baş şüpheli: Kanserdim, tedavi olmak için...