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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını yalanladı

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde veya binasında hayvanların barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:43
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını yalanladı
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde veya binasında hayvanların barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastane ve çalışanları hakkında bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan video ve yazışmaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Hastanenin önceliğinin hasta güvenliğini sağlamak olduğu aktarılan açıklamada, bunun için en önemli hususlardan birinin de hijyen kurallarına uyulması ve bu alanda sıkı denetimlerin yapılması olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hastane çevresinde bulunan kedi, köpek gibi hayvanların özellikle hastane acil servis, yatan hasta servisleri ve ayaktan hasta birimlerine girişi, hasta sağlığını tehlikeye atacağından engellenmektedir. Aksi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kaya, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı olarak görevine devam etmekte olup hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Hayvanların hastane yerleşkesinde veya binasında barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu hususta hastane enfeksiyonlarını önleme koşullarının gerektiği tüm tıbbi tedbirler alınmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili Bakanlıktan herhangi bir yetkili tarafından farklı bir talimat verilmesi de söz konusu değildir."

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