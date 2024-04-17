Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "hastanede hayvan barındırma" iddialarını yalanladı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde veya binasında hayvanların barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastane ve çalışanları hakkında bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan video ve yazışmaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hastanenin önceliğinin hasta güvenliğini sağlamak olduğu aktarılan açıklamada, bunun için en önemli hususlardan birinin de hijyen kurallarına uyulması ve bu alanda sıkı denetimlerin yapılması olduğu vurgulandı.