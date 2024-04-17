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        Diyarbakır'da 67 kilogram toz esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:12
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        Diyarbakır'da 67 kilogram toz esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Birlik Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan G.M. yakalandı. Yapılan aramalarda, 67 kilogram toz esrar ve terazi bulundu.

        G.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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